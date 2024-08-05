رغم حاجة الاتحاد إلى مركزه .. البكيري يكذب قناة عربية في صفقة ويلفريد زاها!

ارتبط اسمه كثيرًا بالاتحاد والنصر..

كشف الناقد الرياضي محمد البكيري، عن حقيقة الأنباء المتداولة حول رغبة إدارة نادي الاتحاد، في التعاقد رسميًا مع الإيفواري ويلفريد زاها، جناح جلطة سراي التركي، خلال موسم الانتقالات الصيفية، وهو اللاعب الذي يُعد ضيفًا دائمًا في حلقات المرشحين للانتقال إلى دوري روشن، في كل فترة انتقالات، حيث ارتبط اسمه كثيرًا برغبة ناديي النصر والاتحاد في ضمه.

وذكرت قنوات الكأس القطرية، خلال الساعات الماضية، أن الاتحاد عاد ليضع المهاجم الإيفواري ويلفريد زاها، كأحد الخيارات الأساسية في مركز الجناح المهاجم، وسيبدأ المفاوضات الرسمية في حال تمكن من تسويق المدافع الإيطالي لويس فيليبي.

في المقابل، رد البكيري في تغريدة عبر منصة (إكس)، بأن اللاعب ويلفريد زاها، ليس ضمن خيارات تعاقدات الاتحاد بتاتًا، رغم أن النادي يقترب من ضم جناح آخر، مع مدافع جديد، بحسب قوله.

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وقررت إدارة الاتحاد تجديد دماء الفريق، خلال موسم الميركاتو الصيفي، بالتعاقد مع المدير الفني الفرنسي لوران بلان، مع ضم مواطنه موسى ديابي، جناح أستون فيلا، ولاعب وسط روما، الجزائري حسام عوار، فضلًا عن اقتراب النادي من إعلانه عن صفقة الحارس الصربي بريدراج رايكوفيتش، قادمًا من ريال مايوركا الإسباني، حيث يتواجد اللاعب في معسكر بعثة الفريق التي توجهت إلى إيطاليا، استعدادًا لملاقاة إنتر، بطل الدوري، يوم الخميس المُقبل.

ويرتبط اسم ويلفريد زاها، برغبة الأندية السعودية في التعاقد معه، منذ لعبه في صفوف كريستال بالاس، قبل انتقاله إلى جلطة سراي في يوليو 2023، في صفقة انتقال حر، حيث يرتبط بعقد مع فريقه التركي حتى يونيو 2026، فيما لعب زاها لمدة 15 دقيقة في مباراة كأس السوبر أمام بيشكتاش، مساء السبت، والتي انتهت بخسارة قاسية لجلطة سراي بنتيجة (0-5).