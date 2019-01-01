الويفا يفتح تحقيقًا حول تصريحات نيمار بعد مباراة الأبطال

نيمار قد يتعرض لعقوبات أوروبية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أصدر الاتحاد الأوروبي بيانًا أعلن خلاله تعيينه لمفتش خاص بالأخلاقيات والعقوبات للتحقيق في تصريحات نيمار جونيور لاعب باريس سان جيرمان عقب خسارة فريقه أمام مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا.

وصُدم الفريق الفرنسي بخسارة غير متوقعة على ملعبه 3-1 أمام الضيف الإنجليزي ليغادر البطولة رغم انتصاره ذهابًا بهدفين دون رد، وقد حسم اليونايتد النتيجة لصالحه بركلة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو في اللحظات الأخيرة من مباراة ملعب حديقة الأمراء.

نيمار يهاجم الحكم بألفاظ نابية بعد خروج باريس من دوري الأبطال

وشن نيمار هجومًا عنيفًا على الحكم وحكام تقنية الفيديو عقب المباراة وشتمه بألفاظ نابية عبر حسابه الشخصي على أنستجرام، وقد أشارت عدة تقارير صحفية سابقة أن ما فعله لاعب برشلونة السابق قد يُعرضه للإيقاف مثلما حدث مع سيرجي أورييه لاعب باريس سان جيرمان عام 2015.

صحيفة سبورت الإسبانية تحديدًا كانت قد أشارت لانتهاك نيمار المادتين 11 و15 من قانون العقوبات الخاص بالويفا، وأن العقوبة المحتملة تتضمن إيقافه لمباراتين أو ثلاثة، إذ ترفض المادة الـ11 من القانون توجيه أي اعتداء لفظي ضد الحكم حتى لو كان على السوشيال ميديا.