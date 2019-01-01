نيمار يهاجم الحكم بألفاظ نابية بعد خروج باريس من دوري الأبطال

رد فعل غاضب من المهاجم البرازيلي عقب الخروج الصادم من دوري أبطال أوروبا

شن نيمار مهاجم باريس سان جيرمان، هجوماً عنيفاً على حكم مباراة فريقه مع مانشستر يونايتد، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال.

باريس فاز بالذهاب بهدفين نظيفين، قبل أن يخسر على ملعبه بنتيجة 3/1، في سيناريو صادم للفريق الفرنسي.

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روميلو لوكاكو افتتح التسجيل، قبل أن يُعادل خوان بيرنات لأصحاب الأرض، ليضيف لوكاكو هدف آخر من خطأ للحارس جيانلويجي بوفون.

اللحظة القاتلة جاءت في الوقت بدل الضائع، بتسجيل ماركوس راشفورد هدف الفوز من ركلة جزاء، شاهدها الحكم عن طريق تكنولوجيا الفيديو.

نيمار الغائب عن الإصابة كتب على حسابه بموقع إنستجرام:"من العار أن يضعوا أربع أفراد لا يعلمون أي شيء عن كرة القدم لمشاهدة اللقطة بالتصوير البطيء".

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وأضاف البرازيلي:"كيف يمكن لأي شخص تعمد لمس الكرة بيده وظهره للملعب".

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واختتم نيمار تدوينته بألفاظ نابية، مهاجماً الحكام بعد الخروج الصادم لباريس من الأبطال في مشهد مكرر كل موسم.

يذكر أن مانشستر يونايتد انضم لكل من بورتو البرتغالي وأياكس أمستردام الهولندي وتوتنهام بدور الثمانية للأبطال.