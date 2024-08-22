اكتشاف رامون دياز .. خطوة واحدة تفصل النصر عن ضم جوهرة كورينثيانز

النصر يقترب من حسم صفقة جديدة

اقترب نادي النصر من حسم صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث يستهدف أحد نجوم كورينثيانز البرازيلي الصاعدين بقوة.

وكشفت شبكة "globo" البرازيلية، عن أن النصر مهتم بالتعاقد مع ويسلي جناح كورينثيانز صاحب الـ19 عامًا، من أجل ضمه خلال الصيف الحالي.

وأضافت الشبكة أن الصفقة ستتم بموافقة صندوق الاستثمارات العامة، حيث سيكون ويسلي في قائمة العالمي كلاعب من مواليد 2003 فيما أعلى، حيث تتيح اللوائح لكل فريق في دوري روشن تسجيل ثنائي أجنبي تحت السن.

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ويستهدف كورينثيانز الحصول على مبلغ 25 مليون دولار، أي ما يعادل 137 مليون ريال برازيلي، ولكنه سيوافق على فتح محادثات تبدأ من 20 مليون دولار.

ومن جانبه وافق النصر على الدخول في مفاوضات مع كورينثيانز بعد تحديد المبالغ المطلوبة، ولكن ينتظر النادي البرازيلي إرسال عرض رسمي من جانب مسؤولي العالمي لإتمام الصفقة، وهي الخطوة المتبقية.

وبدأ ويسلي مسيرته مع كورينثيانز خلال عام 2024، وذلك تحت قيادة رامون دياز مدرب الهلال السابق، حيث لعب مع الفريق 47 مباراة، ولكنه خلال الفترة الأخيرة ظل على مقاعد البدلاء خلال آخر 5 مباريات.

وحاول وكيل ويسلي بيع عقد الأخير في أوروبا خلال الفترة الأخيرة، ولكن لم يصل أي عرض منهم إلى ما يطلبه النادي البرازيلي.