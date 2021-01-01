برشلونة ضد ويسكا: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة ويسكا وبرشلونة والتي تقام بملعب ألكوراز لحساب الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

3' خطأ على ديمبيلي، لازال برشلونة يحاول تهديد مرمى ويسكا للمرة الأولى في المباراة

1' بداية المباراة

المزيد من الفرق

مباراة اليوم ستشهد عودة ميسي للمشاركة أساسيًا بعد أن غاب في المباريات السابقة للإصابة، ومن المنتظر أن يسجل ظهوره رقم 500 بقميص العملاق الكتالوني

تشكيل ويسكا

يبدأ المدرب ميغال سانشيز بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-4-2

ألفارو فيرنانديز

خورخي بوليدو - بابلو إينسوا - ديميتريس سيوفاس - خافيير جالان

خايمي سيواني - ميكيل ريكو - بيدرو موسكيرا

خافي أونتيفيروس - رافا مير - سيرجيو جوميز

تشكيل برشلونة

يبدأ المدرب رونالد كومان بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

أندريه تير شتيجن

خوردي آلبا - كليمون لونجليه - رونالد أراخو - سيرجينو ديست

بيدري - سيرجيو بوسكيتس- فرينكي دي يونج

عثمان ديمبيلي -مارتين برايثوايت - ليونيل ميسي

ولترتيب هدافي الدوري الإسباني اضغط هُنا

تعرف على ترتيب الدوري الإسباني من هُنا

في المقابل سيدخل فريق ويسكا اللقاء وهو متذيل الترتيب برصيد 12 فقط، حيث سيسعى الفريق للفوز للاقتراب من مراكز النجاة والتي يتواجد إلتشي في أقربها برصيد 16 نقطة.

يحتل برشلونة المركز السادس برصيد 25 نقطة من 15 مباراة متخلفًا عن أتلتيكو مدريد الذي يتوجد في الصدارة بفارق 13 نقطة بالتمام والكمال وعن ريال مدريد بحوالي 11 نقطة ولكن الملكي لعب مباراتين أكثر من غريمه الكتالوني، لذا لا يوجد أي مجال إطلاقًا للبلاوجرانا لفقد المزيد من النقاط إذا أراد الحفاظ على حظوظه في المنافسة والتي تعتبر ضعيفة نوعًا حتى الآن.

أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – للمواجهة المرتقبة بين برشلونة ضد ويسكا في إطار مباريات الجولة 17 من الدوري الإسباني.