برشلونة ضد ويسكا: مباشر لحظة بلحظة

3' خطأ على ديمبيلي، لازال برشلونة يحاول تهديد مرمى ويسكا للمرة الأولى في المباراة

1' بداية المباراة

مباراة اليوم ستشهد عودة ميسي للمشاركة أساسيًا بعد أن غاب في المباريات السابقة للإصابة، ومن المنتظر أن يسجل ظهوره رقم 500 بقميص العملاق الكتالوني

MILESTONE! Leo #Messi is making his 5️⃣0️⃣0️⃣th appearance in @LaLigaEN! 🤯 pic.twitter.com/EvSP8YC2cb