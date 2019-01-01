ولي عهد الفجيرة يُوقع عقد إنشاء "استاد دبا الرياضي"

المشروع قد يكلف 100 مليون درهم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وقع الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة عقد إنشاء استاد دبا الرياضي مع شركة فوج سنج العالمية.

وكان حاكم الفجيرة الشيخ حمد بن محمد الشرقي قد أمر بإنشاء الاستاد الذي ستصل تكلفته الإجمالية إلى 100 مليون درهم تقريبًا، وسيشمل جميع المرافق الرياضية الحيوية حسب المخططات العالمية والمخططات الهندسية التي قدمتها شركة "المهندسون الاستشاريون".

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وتقدم ولي عهد الفجيرة بالشكر والتقدير لحاكم الإمارة لحرصه على التنمية الشاملة والمستمرة على جميع الأصعدة، فيما قال أحمد سعيد الضنحاني رئيس نادي دبا الفجيرة أن الاستاد يُشكل نموذجًا للأندية الرياضية الحديثة.

مضيفًا "لقد صمم بما يلبي متطلبات الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم، إلى جانب تنفيذ اشتراطات لجنة دوري المحترفين لإقامة المباريات المحلية والدولية".

وأشار أخيرًا إلى أن الاستاد، الذي سيتم تنفيذه في فترة أقصاها عام ونصف العام، سيكون بطاقة استيعابية تصل إلى 10 آلاف متفرج.

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