كريستيانو جونيور يُسجل 7 أهداف ليوفنتوس في شوط واحد!

الطفل على خطى والده

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أذهل كريستيانو جونيور الجميع بإحرازه 7 أهداف خلال شوط واحد ضمن مباراة فريقه يوفنتوس تحت 10 سنوات أمام مارتينو في جزيرة ماديرا البرتغالية.

ويتواجد أطفال يوفنتوس حاليًا في الجزيرة البرتغالية للمشاركة في بطولة ودية، وأفادت صحيفة آس الإسبانية أن ابن كريستيانو رونالدو نجح في إحراز 7 أهداف لفريقه خلال الشوط الأول من مواجهة مارتيمو.

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كريستيانو جونيور كان قد أحرز 4 أهداف في ظهوره الأول مع فريق يوفنتوس تحت 10 سنوات في سبتمبر الماضي، حين كان والده يبحث عن هدفه الأول مع فريقه الجديد.

يُذكر أن رونالدو انضم لليوفنتوس قادمًا من ريال مدريد هذا الموسم مقابل 100 مليون يورو، ويعيش اللاعب موسمًا رائعًا مع ناديه الجديد.