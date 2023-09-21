ولي العهد السعودي: توقعت خسارة ثقيلة من الأرجنتين وسنستمر "بالغسيل الرياضي"

الأمير محمد بن سلمان يتحدث عن استقبال الإيرانيين للنصر

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كشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن رد فعله أثناء مشاهدته مباراة الأخضر أمام الأرجنتين، في كأس العالم قطر 2022، متحدثًا عن استقبال الإيرانيين للنصر.

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وحقق المنتخب السعودي الفوز على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف، بالجولة الأولى ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم.

وقال ولي العهد خلال حديثه مع شبكة "فوكس نيوز": "شاهدت مباراة السعودية أمام الأرجنتين مع العائلة، رفقة إخواني وأزواجهم وأولادهم، كنا نتمنى ألا يخرج المنتخب من المباراة بهزيمة ثقيلة أمام الأرجنتين، ولكن تفاجأنا جميعًا بالفوز".

ورد الأمير محمد بن سلمان على اتهامات الغسيل الرياضي، حيث قال: "إذا كان الغسيل الرياضي سيحقق نموًا بواقع 1% في الناتج المحلي إذًا سنواصل القيام بالغسيل الرياضي".

وواصل: "لا أهتم بالمسمى لأن هناك نمو 1% من الناتج المحلي، ونحن نسعى لإضافة 1.5%، سموها ما شئتم سنصل إلى 1.5%".

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واختتم ولي العهد حديثه في الجانب الرياضي عن استقبال الإيرانيين لبعثة النصر، قبل مواجهة بيرسبوليس الإيراني قائلًا: "الترحيب الكبير من الإيرانيين بفريقنا السعودي رائع، وهذا الأمر أخذناه بشكل إيجابي للغاية".

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