وليد عبدالله يطلب من مدرب النصر قطع الإجازة بسبب الاتحاد

وليد اجتمع مع المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا من أجل بحث إمكانية المشاركة في مباراة الفريق المُقبلة

قالت تقارير صحفية مُقربة من نادي النصر السعودي أن الحارس وليد عبدالله قرر قطع الإجازة التي حصل عليها من أجل العودة إلى تدريبات فريقه.

وكان عبدالله قد تواجد في جدة لمواصلة برنامجه التأهيلي الذي يخض لها مؤخرًا بعد العملية الجراحية التي خضع لها الحارس.

ويُعاني نادي النصر من غياب الحارس الأساسي براد جونز في مباراة الفريق المُقبلة أمام نادي الاتحاد ضمن مباريات الدوري السعودي للمحترفين بسبب طرده في آخر مباريات الفريق.

صحيفة "الرياضية" قالت أن وليد اجتمع مع المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا من أجل بحث إمكانية المشاركة في مباراة الفريق المُقبلة أمام العميد الاتحادي.

ومن المتوقع أن يخضع حارس العالمي لاختبار فني وطبي للتأكد من مدى جاهزية الحارس للتواجد في التدريبات والمباريات بشكل مؤكد.

ويسعى فيتوريا للحفاظ على اللياقة البدنية للاعبين خلال المرحلة المقبلة بسبب تكدس المباريات ما بين بطولة الدوري والكأس وكأس السوبر.

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طبيب العالمي كان قد أكد منذ أسابيع أن الحارس يحتاج إلى برنامج تأهيلي وبدني لمدة 3 أسابيع مقبلة، ويخضع بعد انتهائه لكشف بأشعة رنين مغناطيسي من أجل الاطمئنان.