وليد حسين ينفي نيته الرحيل للعين

لاعب شباب الأهلي يُصمت الجدل حوله

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نفى وليد حسين لاعب شباب الأهلي دبي وجود أي نية لديه للرحيل عن فريقه والتوقيع للعين، مؤكدًا التزامه الكامل مع "فرسان دبي".

وكانت صفحات التواصل الاجتماعي قد تناولت مقطع فيديو يُظهر اللاعب وهو يتحدث عن رغبته اللعب للزعيم الإماراتي، لكن وليد حسين أكد عبر حسابه الرسمي على إنستجرام أن هذا المقطع قديم ولا يمت للواقع الحالي بصلة.

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وأضاف اللاعب في تصريحات لصحيفة الإمارات اليوم "شرف لأي لاعب أن ينضم إلى نادي العين ويرتدي قميصه، ولكن بالنسبة لي أنا سعيد في صفوف شباب الأهلي، وأحترم تعاقدي معه، إذ أن عقدي يمتد إلى 2020، ولا يمكن أن أتفاوض مع أي نادٍ آخر أثناء سريان عقدي مع شباب الأهلي".

يُذكر أن اللاعب صاحب الـ27 عامًا يُعد من الأعمدة الأساسية في شباب الأهلي، إذ خاض الموسم الماضي 21 مباراة في دوري الخليج العربي.