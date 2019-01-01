إسماعيل مطر على رأس قائمة الوحدة لمعسكر هولندا

الفريق أعلن أسماء 25 لاعبًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

سافرت بعثة نادي الوحدة الإماراتي إلى هولندا صباح اليوم، وقد ضمت 25 لاعبًا جاء على رأسهم النجم إسماعيل مطر.

ويقيم الوحدة معسكره الخارجي في هولندا ويبدأ اليوم ويستمر حتى 20 يوليو القادم، قبل أن يعود ويستكمل تحضيراته في أبو ظبي استعدادًا لمواجهة الخامس من أغسطس في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

رسميًا | الجزيرة يفسخ عقده مع ناصر بارازيت بالتراضي

وضمت بعثة الفريق الأسماء التالية: إسماعيل مطر، أحمد علي، محمد برغش، راشد علي، أحمد راشد، محمد الشامسي، سعيد المسماري، سيباستيان تيجالي، خليل إبراهيم، خالد الظنحاني، حمدان الكمالي، ماجد سالم، حسين عباس، عبد الله الكربي، عبد الله الرفاعي، يحيى الغساني، طحنون الزعابي، عبد الله أنور، منصور الحربي، ليوناردو دا سيلفا، الحسين صالح، واو ريم، راشد عبد الله، إدواردو دا سيلفا، وميليسي.

يُذكر أن الفريق سيلعب 6 مباريات ودية متدرجة المستوى في هولندا، قبل أن يعود للإمارات ويخوض مباراة أخيرة قبل المواجهة المرتقبة مع النصر في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.