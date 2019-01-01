رادار جول (3) - وليد بلال: ظُلمت في الأهلي وأتذكر نصائح شوبير وانتظروني في الدوري التركي

موهبة مصرية في الملاعب التركية تتحدث عن رحلتها مع الساحرة المستديرة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أثارت تصريحات وائل رياض عضو الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي الجدل في الفترة الأخيرة بعد أن دعى اللاعبين من مواليد 1997 حتى 2000، المصريين في أوروبا الانضمام لمعسكر الفراعنة الصغار.

وجاء رد فعل شيتوس أنهم لن يتم إرسال فاكسات أو تحمل أي تذاكر طيران لاستقبال اللاعبين خلال المعسكر المقام حاليًا في إسبانيا لمواجهتي أمريكا وهولندا.

ويسعى "جول" للوصول لبعض الوجوة الشابة المصرية في الأندية الأوروبية، في سن المنتخب الإوليمبي، لرصد المواهب التي قد تكون نواة للمنتخب الأول في الفترة المقبلة، حيث سيتم نشر سلسلة حوارات مع بعض المواهب الصاعدة المصرية في أوروبا.

وتواصل "جول" مع أحد المواهب الشابة المصرية، في تركيا، للحديث عن مسيرته وكيفية انتقاله إلى الدوري التركي والأندية التي لعب لها في مصر.

ويأتي في الحلقة الثالثة من سلسلة "رادار جول" الحديث مع وليد بلال اللاعب في نادي إرماك سبور، عن سبب رحيله عن الأهلي وانتقاله للمحلة ورحلته إلى تركيا.

وبدأ وليد بلال حديثه بتعريف نفسه قائلًا: "أنا وليد بلال محمد مواليد 1 – 5 2000 من المنصورة محافظة الدقهلية، لعبت في الأهلي منذ عام 2011 في مركز قلب الدفاع مع كلًا من محمد شرف وأمين عرابي المدربين وقتها وكان لهم الكثير من الفضل علي في هذه الفترة".

وأضاف: " تعرضت لإصابة قوية بتمزق في العضلة الخلفية وابتعدت عن الكرة لفترة كبيرة، وبعد أن عدت كنت خائفًا من تجدد الإصابة فلم اتعجل العودة ولكن صدمت باستبعادي من قبل المدرب الجديد وقتها بعد رحيل محمد شرف".

وتابع: "تم استبعادي من الأهلي لصالح لاعب أخر تربط والده علاقة قوية بالمدرب الجديد، فشعرت بالظلم وقتها ورحلت إلى غزل المحلة، وعملت على التألق والعودة مرة أخرى للملاعب".

وليد بلال أضاف: "بعد رحيلي عن الأهلي لعب في مركزي الارتكاز وخلف المهاجم، وجاءت لي الفكرة في السفر إلى تركيا عن طريق أحد زملائي، حيث ذهبت وأخذت البحث على نادي حتى ضمني فريق إرماك سبور التركي في الانتقالات الشتوية الماضية".

"أخذت وعدًا بالتواجد في الفريق الأول"، هكذا أكد وليد بلال خلال حديثه أن المدربين وعدوه بالتواجد في الفريق الأول بالموسم الجديد بداية من شهر 6 القادم.

ووجه وليد بلال رسالة لكلًا من أحمد شوبير نجم الأهلي السابق وطارق سليمان أيضًا، مما أعطوا له من نصائح كثيرة بحكم الصداقة التي ربطت بينه وبين أبنائهم مصطفى شوبير وأحمد طارق سليمان، وأكد أنه لن ينسى هذه التوجيهات يومًا ما.

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وأكد اللاعب المصري: "أعشق مركز تحت المهاجم، وأحب كثيرًا إنييستا وبيرلو وعبدالله السعيد ومحمد أبو تريكة الذي نفتخر به في كل مكان نذهب له".

وعن التواجد في معسكرات المنتخبات في وقت سابق، قال: "لم أنضم لمنتخب في وقت سابق، ولكنني أتمنى ذلك، كنت أرغب في التواجد في معسكر الأوليمبي الحالي، ولكن المدرب والنادي طلبوا فاكس رسمي للسماح برحيلي وقتاها إلى إسبانيا للانضمام للمعسكر".

واختتم وليد تصريحاته بالحديث عن صلاح، حيث قال: "صلاح من الممكن أن نتحدث عليه لمدة أيام، أنا أقوم بتقليد صلاح في كل شيء داخل وخارج الملعب، في حب كل شخص يقابله وطاعة الوالدين والخير الذي يقدمه، وأتمنى أن أكون مثله مستقبلًا".