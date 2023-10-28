"متعود دائمًا" .. وليد الفراج يستفز الأهلي باحتفاله بفوز الهلال في الكلاسيكو

وليد الفراج المثير للجدل دائمًا، هذه المرة الأهلي الهدف..

SHAHID

يأبى الإعلامي الرياضي وليد الفراج إلا وأن يثير الجدل باحتفالاته بانتصارات الهلال، فهي ليست مجرد احتفالات لعاشق، إنما لا بد أن تتضمن بعض الاستفزازات للخصم.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الزعيم بالأمس حقق الفوز أمام الأهلي بثلاثية مقابل هدف وحيد، على استاد الملك فهد الدولي، ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.

هذا الكلاسيكو هو الأول بين الفريقين بعد غياب أكثر من عام، إذ كان آخر لقاء جمع بينهما في مارس 2022 في الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وقتما فاز الهلال 4-2، وهو الموسم نفسه الذي انتهى بهبوط الأهلي لدوري يلو للدرجة الأولى.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

أما من ناحية احتفال الفراج، فقد حمل بعض التقليل من الفريق الجداوي، إذ كتب عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "فهناك فرررررق بينك وبين الآخرين، وهذا سرك الذي نحاول فك شفرته، لماذا أنت دومًا في كل زمان، مبروك على ما تعودتم عليه .. الديربيات والكلاسيكو تخصص من زمااااان، مبروك لكل محبي الكبير".

جدير بالذكر أن الهلال يهيمن حاليًا على صدارة جدول ترتيب دوري روشن برصيد 29 نقطة متفوقًا بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه، بينما تجمد الأهلي عند 22 نقطة محتلًا المركز الخامس.

SHAHID