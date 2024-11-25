اترك بريطانيا! .. وليد الفراج يعاتب محمد صلاح ويوجه له نصيحة بعد خيبة أمله من ليفربول

وجه الإعلامي الرياضي وليد الفراج، رسالة إلى المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، بعد تصريح الأخير بشأن عدم وجود مفاوضات من قِبل إدارة الريدز، من أجل تجديد عقده، الذي ينتهي في الصيف المُقبل.

وقال صلاح، في مقابلة مع NBC Sports، إنه مع بلوغ شهر ديسمبر، لم يتلقّ أي عرض بشأن مستقبله، مضيفًا أنه في طريقه للرحيل عن ليفربول، أكثر من البقاء، وأن مغادرة الليفر لن تكون بيده.

ونشر الفراج، رسالة عبر منصة (إكس)، تعليقًا على تصريح قائد المنتخب المصري، قائلًا "أستغرب خيبة الأمل التي يشعر بها النجم العالمي محمد صلاح بسبب عدم اهتمام ليفربول بالتجديد، هناك لا توجد مشاعر، بل مصالح متبادلة ومؤقتة. لقد كانت لديك فرصة ذهبية أهدرتها الموسم الماضي بسبب حسابات عاطفية. نصيحة لنجمنا الكبير، اترك بريطانيا وأنت نجم كبير".

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وكان صلاح قد تلقى سؤالًا بشأن فكرة الانتقال إلى السعودية، إذا لم يتم تجديد عقده في آنفيلد، ليرد قائلًا "لا أريد التحدث عن ذلك، أنا أركز مع الفريق الآن"، معربًا عن سعادته بالفوز على ساوثهامبتون، في لقاء الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي، والذي ساهم فيه صلاح بتسجيل هدفين.

ويقدم محمد صلاح، أرقامًا مذهلة مع ليفربول، هذا الموسم، حيث سجل 12 هدفًا وصنع 10 تمريرات حاسمة، في 18 مباراة، فيما وضع المصري بصمته التهديفية في كل من الدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا، كأس الرابطة.