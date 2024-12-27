ذكر نقطة لم يلتفت إليها أحد .. وليد الفراج يواجه الجماهير بأسباب رفض انتقاد ياسر المسحل مقارنة بأحمد عيد!

ماذا قال وليد الفراج؟

قرر الإعلامي الرياضي وليد الفراج، الرد على الجماهير بشأن اتهامه برفض انتقاد ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، رغم أنه كان ينتقد الرئيس الأسبق أحمد عيد.

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ويواجه ياسر المسحل، بعض الانتقادات الجماهيرية، على خلفية تذبذب مستويات المنتخب السعودي، في الفترة الأخيرة، خاصة بعد دخوله الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، حيث يحتل المركز الرابع من المجموعة الثالثة، بعد مرور ست جولات.

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وقال الفراج، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، "مشجع يقول لماذا تنتقد أحمد عيد ولا تنتقد المسحل؟، رغم أنه بعد أحمد عيد، جاء الدكتور عادل عزت (لرئاسة اتحاد الكرة) ولم يركز أحد على هذه النقطة".

وأوضح "أحمد عيد قيمة وقامة وتاريخ كبير، ويقوم بأدوار استشارية معينة لجهات رياضية، ولكن بشكل مباشر، هل الصلاحيات التي يملكها أحمد عيد، هي نفسها لدى المسحل؟ تصير طيب إذا فاكر هذا الأمر".

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وتابع الفراج "أحمد عيد كان يملك صلاحيات ترشيح من يراه للجان، وحتى وزير الرياضة لا يناقشه أو يثنيه عن قراراته، والأمير عبد الله بن مساعد (رئيس الهيئة العامة للرياضة الأسبق) موجود وحي يرزق، وحاول أن يرشح ياسر المسحل كعضو في اللجنة التنفيذية بالاتحاد الآسيوي، ولكن أحمد عيد رفض وضع اسمه".

واستطرد "عيد كان يأمر على الدوري، وياسر المسحل لا، لأن الدوري الآن يتبع الرابطة، والمسحل يأمر على المنتخب والدرجات السنية، ودوري يلو، وحتى دوري يلو له إدارة مستقلة".

واختتم الفراج تصريحاته، قائلًا "إذا لم تحب ياسر المسحل فهذا حقك، وأنا لستُ ملزمًا بذلك أيضًا، ولكن ليس منطقيًا أن تقارن حالة بأخرى له ظروف مختلفة".