"أرجوك لا تسأل لماذا".. تعليق قوي من وليد الفراج بشأن بث مباراة السعودية واليابان!

المباراة لن يتم بثها عبر أي قناة سعودية!

علق الإعلامي وليد الفراج على عدم نقل مباراة السعودية ضد اليابان عبر أي قناة سعودية، على الرغم من إقامتها في مدينة جدة داخل المملكة!

ويستضيف الأخضر نظيره الساموراي الياباني مساء اليوم الخميس، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، في الجولة الثالثة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وعلق الفراج عبر حسابه على منصة "إكس" على عدم بث المباراة على أي قناة سعودية، مبديًا استغرابه من هذا الأمر على الرغم من أنها مقامة في المملكة.

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وكتب الفراج: "الأخضر يواجه اليابان في مباراة مهمة جدًا على ملعب الجوهرة في مدينة جدة، المباراة لن تنقلها أي قناة سعودية، أرجوك لا تسأل لماذا.. الحمد لله على كل حال".

ويبحث الأخضر عن تحقيق الفوز على نظيره الياباني من أجل اعتلاء صدارة المجموعة، والاقتراب من اقتناص بطاقة مؤهلة إلى مونديال 2026 الذي سيقام في أمريكا وكندا والمكسيك.