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وكيل هيساي: ساري أراد ضمه لتشيلسي وقد يرحل في يناير

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المدافع الألباني يشعر بحالة من الغضب لتجاهل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي له في نابولي

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

كشف ماريو جيوفريدي وكيل أعمال المدافع الألباني إلسيد هيساي، أنه قد يرحل عن صفوف نابولي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

هيساي لم يظهر كثيراً مع نابولي هذا الموسم، بعد رحيل المدرب ماويريزيو ساري إلى تشيلسي وقدوم كارلو أنشيلوتي بدلاً منه.

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ساري كان يريد جلب اللاعب معه للبلوز الصيف الماضي، ولكن نابولي قرر التمسك به والاستفادة من خدماته.

وقال وكيل أعماله في تصريحات صحفية:"كان يمكنه الذهاب مع ساري ولكن أنشيلوتي رفض الصفقة".

وأضاف:"المدرب خرج لوسائل الإعلام ليؤكد أن هيساي من ضمن حساباته، ولكن في الحقيقة هو لم يلعب سوى مباراة وحيدة في آخر أربع مواجهات".

وتابع:"ربما ليس بهذه الأهمية للمدرب، وإذا لا يراه أنشيلوتي لاعباً أساسياً فهيساي عليه اتخاذ القرار الأنسب لمسيرته".

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واستكمل وكيل الدولي الألباني:"كل مدرب حر في اختياراته، ولكن أيضا اللاعب لا يستحق هذه المعاملة بعد كل ما قدمه للنادي على مدار 3 سنوات، واذا استمر الوضع الحالي سنطلب رحيله لنادي آخر في يناير".

وتعد فرصة انضمام هيساي لتشيلسي قائمة، وفقاً لما أكدته الصحف الإنجليزية لإصرار ساري بجلبه لصفوف النادي اللندني.

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