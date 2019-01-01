وكيل مهاجم ليفركوزن يؤكد رغبة أتلتيكو مدريد في ضمه

وكيل لوكاس نيكولاس ألاريو مهاجم بايرن ليفركوزن الألماني يكشف عن وجود طلب من أتلتيكو مدريد بضمه لصفوفه.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف بيدرو ألديف وكيل اللاعب لوكاس نيكولاس ألاريو مهاجم فريق بايرن ليفركوزن عن وجود رغبة من أتلتيكو مدريد في ضم اللاعب.

جاء هذا في تصريحات إذاعية تحدث خلالها بيدرو ألديف مع إذاعة "لا بيجانا ميليونيرا راديو" وأكد خلالها أن اللاعب مطلوب من أكثر من نادي.

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وقال بيدرو ألديف في تصريحاته: "هناك عدة عروض لألاريو من إسبانيا، واحدًا منهم يأتي من أتلتيكو مدريد".

وكان اللاعب نفسه قد أعرب في تصريحات صحفية أدلى بها في شهر إبريل الماضي عن انفتاحه لكل الخيارات المتاحة خلال الصيف المقبل.

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وقال اللاعب: "كل ما أفكر فيه حاليًا هو أن أقدم كل ما لديه للفريق بالوقت الحالي، وبعد نهاية الموسم سنرى ما الذي سيحدث".

جدير بالذكر أن اللاعب كان قد انضم لليفركوزن في صيف 2017 مقابل 24 مليون يورو وأظهر مستويات طيبة للغاية في تلك الفترة.