فاسكيز: كنا الأفضل والآن لا نساوي شيئاً!

جناح ريال مدريد يشكو قلة الاحترام..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى لوكاس فاسكيز لاعب ريال مدريد سعادته بالفوز على فياريال 3-2 ضمن منافسات الأسبوع السادس والثلاثين لليجا.

وقال فاسكيز عقب المباراة:"لدينا مباراتين متبقيتين، اليوم لعبنا مباراة جيدة وكان لدينا الرغبة، هذا الأسبوع كان صعباً للغاية، لقد عملنا بجدية لتغيير الوضع".

وأضاف:"لا أعلم المستقبل بنسبة 100%، لدي عقد هنا حتى 2021، نيتي هي البقاء هنا، الكثير من الأسماء تظهر كل عام سواء كنا نفوز أو نخسر".

وأوضح:"هناك قلة احترام ضد هذه المجموعة من اللاعبين في بعض الأوقات، كرة القدم تتعلق بالحاضر بالتأكيد، ولكن هذا الفريق فاز بـ3 ألقاب لدوري أبطال أوروبا على التوالي، لقد كنا الأفضل والآن نحن لا نساوي شيئاً"!

وعن غياب جاريث بيل عن المباراة قال:"هذا شيء تسألوا عنه المدرب، لقد نظرت إلى القائمة ولم أجده".

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثالث بـ68 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أتلتيكو مدريد الوصيف.