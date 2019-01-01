وكيله: مفاوضات الأهلي مع هدرسفيلد حول رمضان صبحي بدأت رسميًا

الوكيل يكشف آخر التطورات

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد نادر شوقي أن الأهلي بدأ رسميًا المفاوضات مع هدرسفيلد تاون حول بقاء موكله "رمضان صبحي" في مصر موسمًا آخرًا.

وكان رمضان صبحي قد عاد للنادي المصري في سوق الانتقالات الشتوي الماضي معارًا من ناديه الإنجليزي، وأبدى اللاعب رغبته بالبقاء موسمًا آخرًا للفوز بدوري أبطال أفريقيا.

وقال شوقي لبرنامج الماتش "بدأت في الساعات الأخيرة المفاوضات الرسمية بين الأهلي وهدرسفيلد".

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أضاف "الأمر مجرد استفسار من الأهلي حول موقف هدرسفيلد من إمكانية التعاقد مع رمضان صبحي، لم يتحدد بعد إن كان التعاقد خاص بتجديد إعارته لموسم إضافي أو شراءه نهائيًا من النادي الإنجليزي".

أتم مؤكدًا أنه الأهلي هو المخول بكشف التفاصيل الخاصة بالمفاوضات، ومكررًا أن المفاوضات أخذت بالفعل طابع الرسمية في الساعات الأخيرة.