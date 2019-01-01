خربين يطلب مليون درهم شهريًا، ومنافسة ثلاثية على ضمه

مهاجم الهلال قد يعود لدوري الخليج العربي الإماراتي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يُحيط الغموض مستقبل عمر خربين مهاجم الهلال الذي عاد له بعد فترة إعارة بدأت في يناير الماضي لنادي بيراميدز المصري.

ولم يُحسم حتى الآن موقف المهاجم السوري من البقاء ضمن صفوف الزعيم من عدمه، إذ ينتظر الجميع المدير الفني الجديد الذي سيحسم العديد من الملفات أبرزها ملف المحترفين الأجانب وأبرزهم عموري وخربين وجوناثان سوريانو.

ولم تنتظر الأندية الخليجية حسم الهلال لموقع خربين، وبدأت تنهال بالعروض لأفضل لاعب في آسيا عام 2017 خاصة أندية الإمارات التي كانت بوابة اللاعب نحو النجومية حين تألق مع الظفرة.

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صحيفة الرؤية أوضحت أن ثلاثة أندية تتصاع حاليًا على توقيع خربين، هي فريقه السابق الظفرة والذي يرغب باستغلال العلاقة الشخصية الرائعة لمسوؤليه مع خربين لحسم الاتفاق معه.

وهناك كذلك البطل الشارقة الراغب في تعويض مهاجمه ويلتون سواريز الذي وقع للوصل فور انتهاء عقده مع النادي، وأخيرًا شباب الأهلي دبي الذي اقتحم السباق فجأة ويُحاول خطف خربين.

وأفادت الصحيفة أن المهاجم صاحب الـ25 عامًا يشترط الحصول على مليون درهم شهريًا للعودة لدوري الخليج العربي الإماراتي وهو ما قد يجعل المفاوضات صعبة للغاية.

وما يزيد من صعوبة الصفقة ارتباط خربين بعقد مع الهلال يمتد لعامين قادمين، مما يعني أنه لن يكون صفقة مجانية وهو ما سيزيد من القيمة الإجمالية للصفقة.