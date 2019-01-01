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وكيل مانشيني يؤكد اهتمام إنتر وروما بالتعاقد معه

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Getty Images
المدافع الإيطالي الشاب يقدم مستويات مميزة مع أتلانتا في الدوري هذا الموسم

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أكد ستيفانو كاستيلنوفو وكيل أعمال المدافع الإيطالي جيانلوكا مانشيني، وجود اهتماماً كبيراً بضمه في شهر يناير الجاري.

المدافع الشاب تألق بشكل لافت مع أتلانتا  هذا الموسم، وأصبح من أبرز الأسماء الدفاعية بالدوري الإيطالي.

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ووفقاً لوكيل أعماله فإن إنتر وروما يريدان التعاقد معه بالميركاتو الشتوي، ولكن اللاعب قد يفضل البقاء مع فريقه.

وقال كاستيلنوفو في تصريحات لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت":" لا يوجد أي مكان للاعب شاب مثله أفضل من أتلانتا".

وأضاف:"روما وإنتر مهتمان بالتعاقد معه وهناك بعض الأندية الإيطالية الأخرى، لكنه لن يرحل في يناير".

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وتابع:"في الفترة من إبريل ومايو سنجلس مع إدارة أتلانتا لنحدد موقفه سواء بالتجديد أو بالرحيل في الصيف".

وفي نهاية حديثه أشار وكيل مانشيني لوجود اهتمام بضمه من بعض الأندية الإنجليزية والألمانية الكبيرة.

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