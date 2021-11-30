وكيل ليفاندوفسكي : ميسي أسطورة لكنه لا يستحق الكرة الذهبية !

أعرب بيني زاهافي وكيل أعمال المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، عن غضبه، بسبب خسارته جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2021.

ليونيل ميسي حصل على الجائزة السابعة في مسيرته الكروية، وجاء ليفاندوفسكي في المركز الثاني وجورجينيو في المرتبة الثالثة.

الدولي البولندي خرج لتهنئة ميسي رغم الخسارة، وأعرب عن سعادته بالحصول على لقب مهاجم العام.

Congratulations Leo Messi and @alexiaputellas winners of the #BallonDor2021, congratulations also to all nominated players!👏 I won Striker of the Year Award and no Player can win an individual award without strongest team and loyal fans behind him. Thank you for your support🤜🤛 pic.twitter.com/I6j4BtluYS — Robert Lewandowski (@lewy_official) November 29, 2021

ولكن وكيل أعماله رد بطريقة مختلفة في تصريحات صحفية لشبكة "TZ" قائلًا:" تهنئة كبيرة لميسي على فوزه بالكرة الذهبية".

وأضاف:"هو لاعب رائع وأسطورة بكل تأكيد، ولكنه لا يستحق الكرة الذهبية، هذه المرة روبرت ليفاندوفسكي هو الأحق بها".

وأوضح:"روبرت لم تتم سرقته ولكن هو الرجل الذي يستحق هذه الجائزة".

يذكر أن ليفاندوفسكي البالغ من العمر 33 سجل 47 هدفًا مع بايرن ميونخ الموسم الماضي بدوري الأبطال والدوري الألماني، وأحرز 14 هدفًا في 13 مباراة فقط هذا الموسم في البوندسليجا و5 أهداف في دوري الأبطال.

وعلى الجانب الآخر سجل ميسي 30 هدفًا في 36 مباراة بالدوري الإسباني الموسم الماضي مع برشلونة، وسجل 5 في دوري أبطال أوروبا، وخلال هذا الموسم سجل 4 أهداف وصنع 3 مع باريس سان جيرمان بكل البطولات.

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