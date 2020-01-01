وكيل كولوسيفسكي: كانت هناك اهتمامات كثيرة لكنه اختار يوفنتوس

وكيل كولوسيفسكي يكشف كواليس انضمامه إلى يوفنتوس

قال ستيفانو سيم وكيل أعمال نجم يوفنتوس الجديد ديان كولوسيفسكي إن موكله اختار السيدة العجوز من بين العديد من العروض خارج إيطاليا وداخلها.

وكان يوفنتوس قد افتتح سوق الانتقالات الشتوية بإعلانه التعاقد مع الموهبة السويدية كولوسيفسكي لاعب نادي أتالانتا والمعار إلى بارما.

وحول هذه الصفقة المفاجئة، أكد ستيفانو سيم وكيل أعمال اللاعب الشاب أن موكله تلقى العديد من العروض قبل أن يحسم قراره بالانتقال إلى بطل الدوري الإيطالي.

وأضاف: "اهتمام إنتر؟ لا أتذكر أسماء، ولكن كانت هناك مفاوضات من قبل أندية إيطالية وأخرى خارج إيطاليا، ورغبة اللاعب هي من حسمت الأمور"

وتابع: "لقد كان كولوسيفسكي مطلعًا على كل العروض ولكنه في النهاية اختار يوفنتوس كانت لديه رغبة كبيرة في الانضمام إلى السيدة العجوز"

وأردف: "أخيرًا هو سيلعب في أحد أكبر الأندية على مستوى العالم، نحن جميعًا نشعر بالرضا، هو أكبر صفقة بيع في تاريخ نادي أتالانتا، وبارما سيحتفظ باللاعب حتى نهاية الموسم، ويوفنتوس سيحصل على خدماته بداية من يونيو، الجميع لم يخسروا شيئًا"

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يذكر أن كولوسيفسكي كان قريبًا من الانضمام إلى صفوف إنتر قبل بداية سوق الانتقالات الشتوية، ولكن في الساعات الأولى من العام الجديد ظهر يوفنتوس ليحسم كل شيء.