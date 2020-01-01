وكيل كوتينيو يكشف حقيقة خلافه مع رئيس توتنهام

كيا جورابشيان وكيل البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب برشلونة المعار لبايرن ميونخ يكشف حقيقة خلافه مع رئيس توتنهام هوتسبير.

كشف كيا جورابشيان وكيل النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب برشلونة المعار حاليًا لبايرن ميونخ عن حقيقة خلاف اللاعب مع دانييل ليفي رئيس توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جورابشيان وأكد خلالها أن فشل انضمام كوتينيو لصفوف توتنهام لا يعود لأي مشاكل بينه وبين دانييل ليفي.

وقال جورابشيان: "فيليبي كوتينيو لا يوجد لديه أي مشاكل شخصية مع دانييل ليفي - رئيس توتنهام - وكل ما قيل عنه في ذلك الأمر غير صحيح بشكل كامل".

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وأضاف عن فشل صفقة انضمامه لصفوف توتنهام في الصيف الماضي: "الاتفاق مع توتنهام بشأن انتقال كوتينيو في الصيف الماضي لم يفشل لأسباب مادية".

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وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن خلافات بين كوتينيو ودانييل ليفي كانت هي السبب في فشل انضمام البرازيلي لصفوف توتنهام في الصيف الماضي.

وانضم كوتينيو لصفوف بايرن ميونخ بنهاية الصيف الماضي على سبيل الاعارة لمدة موسم واحد بعدما فشل في تقديم نفسه بصفوف برشلونة.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة تؤكد أن كوتينيو لن يعود لبرشلونة ولن ينضم لصفوف بايرن ميونخ بشكل نهائي بتفعيل البند المتواجد في عقده.



