وكيل كريستيانو رونالدو يُنهي صفقة بيراميدز الجديدة

يمتلك وكيل الأعمال البرتغالي مينيديز التحدث باسم لاعبين من الطراز الأول

فيسبوك تويتر ماجد جزر



أعلن معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودي، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم عن تعاون مشترك مع أحد أقوى وكلاء اللاعبين في العالم.

وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه بتويتر : "خورخي منديز ... سأنهي مع مكتبه صفقة قريباً لبيراميدز ".

ويمتلك وكيل الأعمال البرتغالي مينيديز التحدث باسم لاعبين من الطراز الأول، مثل رونالدو وخاميس رودريجيز ودييجو كوستا وأنخيل دي ماريا. اختيارات المحررين مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج ليفربول لتدعيم صفوفه؟

أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

حوار جول - دييجو بلاسينتي عن عملية تطوير الكرة الأرجنتينة ولقب الدوري التاريخي مع بوردو

ريبيري ينضم لمارادونا ومورينيو وأشهر الاعتداءات اللفظية

وتأتي هذه الاشارة إلى اقتراب إنهاء صفقة من العيار الثقيل لنادي بيراميدز بحسب ما وصف مالك النادي تركي آل الشيخ.

وكان آل الشيخ قد أكد أنه سيتعاقد مع لاعب مفاجأة كبيرة وسيكون متواجد في مباراة فريقه المقبلة أمام نادي الزمالك.

ويرغب معالي المستشار في تكرار ما فعله أمام الأهلي، حينما تعاقد مع عبدالله السعيد في يوم مباراة الأهلي وشارك اللاعب وسجل وصنع ليفوز على منافسه.