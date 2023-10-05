وكيل كايسيدو يكشف.. تفاصيل الساعة التي غيّرت مصير الصفقة من ليفربول إلى تشيلسي!

اللاعب الإكوادوري كان حديث الميركاتو..

في الميركاتو الصيفي المنصرم، كان هناك صراع كبير بين تشيلسي وليفربول على ضم مويسيس كايسيدو من برايتون، انتهى بحسم البلوز للصفقة مقابل 115 مليون جنيه إسترليني.

بذل ليفربول كل ما في وسعه لإقناع الإكوادوري بالانضمام إلى صفوف الريدز، اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا اختار مشروعًا ربما أقل استقرارًا مقابل أن يحط الرحال في تشيلسي.

انتصر تشيلسي في النهاية في هذا الصراع، الذي يتحدث عنه وكيل اللاعب مانويل سييرا لمنصة "فوتبول سين كاسيت": "عندما جاء ليفربول واقترب بهذه الطريقة، من الواضح أن مويسيس أصيب بالدوار، شعرت بذلك بنفسي".

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وأردف: "لكن تشيلسي كان إلى جانبنا في جميع الأوقات يطلب منا الرحيل، لقد أرادوا ساعة حتى يتم التواصل مع برايتون ومطابقة عرض ليفربولن تلك الساعة غيرت كل شيء، وانتهى الأمر.في يومين من التفاوض".

واعترف سييرا بأن ليفربول كان سيكون الخيار الأكثر استقرارًا، لكن كايسيدو كان دائمًا يريد اللعب لتشيلسي.

وأضاف: “الأمر معقد للغاية، تخيل أن يورجن كلوب يكتب لك، وأن ليفربول يتصل بك. نحن نتحدث عن شيء كبير جدًا، وعن أحد أفضل الفرق في العالم، تمامًا مثل تشيلسي، وبمشروع أكثر رسوخًا واستقرارًا مما لدى تشيلسي اليوم، وهو مشروع طموح للغاية".