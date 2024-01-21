وكيل فوفانا: هذا موقفنا من البقاء في النصر ولدينا عرضين سعوديين بالفعل

هل يرحل سيكو فوفانا عن النصر بعد ستة أشهر من ضمه فقط؟ وكيله يجيب

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مع زيادة الجدل حول الإيفواري سيكو فوفانا؛ محترف النصر السعودي، كان لا بد على وكيله أن يوضح الصورة في ظل انشغال الأول بالمشاركة مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023.

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بحسب صحيفة "الرياضية" السعودية فإن إدارة العالمي استقرت على رحيل الإيفواري عن الفريق خلال الميركاتو الشتوي الجاري، مع قيد الحارس العائد من الإصابة دافيد أوسبينا بدلًا منه.

لكن الإعلامي الرياضي خالد الرشيد نقل تصريحًا عن وكيله، يؤكد خلاله أن بقاء الإيفواري في النصر لا يزال قائمًا ووارد أن ينتهي الميركاتو دون رحيله.

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وكشف الوكيل عن امتلاك فوفانا بالفعل لعرضين قائلًا: "لدينا عروض رسمية من الشباب والاتفاق، بل أن موسى ديمبلي؛ لاعب الاتفاق، أبدى رغبته في مزاملة فوفانا له، لكن حتى هذه اللحظة لم نتفق مع أي من الأندية".

وأضاف: "عقب انتهاء مهمته في كأس إفريقيا، سنقرر إما اللعب للاتفاق أو الشباب أو الاستمرار مع النصر".

يذكر أن صاحب الـ28 عامًا انضم للنصر في الصيف الماضي، قادمًا من لانس الفرنسي، ويمتد عقده حتى نهاية موسم 2025-2026، لكنه لم يقدم المنتظر منه خلال 19 مباراة شارك بها، سجل خلالها هدفين وصنع آخر.

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