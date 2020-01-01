وكيل عبدالمجيد الصليهم ينفي مفاوضات الاتحاد مع اللاعب

تستهدف العديد من الأندية التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية

كشف عبدالرحمن الخنين وكيل أعمال اللاعب عبدالمجيد الصليهم حقيقة الأنباء التي تشير إلى اقتراب اللاعب من الانضمام إلى صفوف نادي اتحاد جدة السعودي.

وكانت بعض التقارير المحلية قد أشارت إلى أن النادي الاتحادي هو الأقرب لضم الصليهم لاعب الشباب الحالي خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

الخنين رد على حساب جماهيري معروف لنادي الاتحاد، أن هذه الأنباء غير صحيحة، وأن اللاعب لم يتفاوض مع إدارة العميد.

وتستهدف العديد من الأندية التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية وعلى رأسها نادي النصر، الذي يفاوض الشباب على ضم اللاعب منذ أسابيع

إدارة الشباب كانت قد رفضت طلب اللاعب عبد المجيد الصليهم بالرحيل خلال الأيام الماضية حيث لم يصل اللاعب مع إدارة ناديه لأي اتفاق حتى الآن، وبالتالي اقترب من الرحيل مجانًا.

التقارير أشارت إلى أن الصليهم طلب مبلغ 5 ملايين ريال مقابل الانتقال للنصر، علما بأنه دخل الفترة الحرة من عقده مع نادي الشباب والتي تتيح له التوقيع لأي نادٍ دون موافقة ناديه.

ويرفض الصليهم البقاء مع الشباب، حيث عرض عليه النادي التجديد لكن اللاعب يرغب في الانتقال لنادٍ جماهيري.

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يُذكر أن عبد المجيد الصليهم يحق له يوم 25 يناير الحالي، التوقيع لأي فريق يرغب في الانتقال لصفوفه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في صفقة انتقال حر.