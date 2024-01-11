وكيل صفقة توتنهام يوجه رسالة إلى ريال مدريد وبرشلونة!

بايرن ميونخ فشل في خطف الصفقة

صراع عنيف وقع بين توتنهام وبايرن ميونخ على رادو دراجوشين لاعب جنوى، ولكن يبدو أن الهدف الأهم يتمثل في ريال مدريد وبرشلونة.

المدافع الروماني أكمل الفحوصات الطبية اللازمة، أمس، الأربعاء، لإكمال انتقاله إلى توتنهام بمبلغ 30 مليون يورو وإعارة دجيد سبينس إلى الفريق الإيطالي حتى نهاية الموسم.

بايرن ميونخ حاول خطف الصفقة في اللحظات الأخيرة بشكل متأخر، ولكن اللاعب اختار توتنهام ليخرج وكيله فلوريان مانيا للتعليق على الأمر.

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وقال مانيا لموقع "Digi Sport":"توقعي هو أن دراجوشين سيلعب لبرشلونة أو ريال مدريد في غضون ثلاث أو أربع سنوات".

وأضاف:"كنت أنظر إلى إحدى الصور عندما بدأنا معًا في يوفنتوس، كنت أشاهد مدى نحافته وقتها، نحن الآن لا نزال في بداية الطريق وأتوقع وصوله إلى أفضل أندية العالم".

وتابع:"كنا قريبين بالفعل من هذه الخطوة لأن بايرن من صفوة أندية أوروبا، ولكن حلمه هو ريال أو برشلونة، ربما لو كان عمره 23 أو 24 سنة ويتمتع بخبرة أكبر لكان انضم إلى بايرن، ولكني أخذت في الاعتبار العديد من الأشياء مثل العمر والبطولة التي سيلعب بها".

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ اتجه للتفاوض مع إريك داير مدافع توتنهام لتعويض الفشل في التعاقد مع دراجوشين، في محاولة لتدعيم فريق المدرب توماس توخيل لما تبقى من هذا الموسم.