"وكيل رونالدو حريص بشدة على إقناعه بالانتقال للنصر"

قبل شهر من الميركاتو الشتوي، وجهة رونالدو المقبلة حديث الساعة في الدوري السعودي والعالم أجمع

في الوقت الذي يخشى به جمهور النصر السعودي رفض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الانتقال لناديهم، يبدو أن هناك من يقف بجانبهم لدعم موقف العرض السعودي.

التقارير الصحفية الأجنبية تؤكد اقتراب الدون من تمثيل العالمي بداية من الميركاتو الشتوي المقبل، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأكد الإعلامي النصراوي سعود الصرامي أن جورج مينديش؛ وكيل أعمال رونالدو، يحاول بشدة إقناع اللاعب بقبول عرض العالمي، وعدم تفويت الفرصة.

وأوضح الصرامي أن موقف مينديش يرجع للعمولة الضخمة التي سيحصل عليها من وراء هذه الصفقة، وهو ما يدفعه لبذل أقصى جهده لإتمامها بنجاح.

🗣 سعود الصرامي :

" خورخي مينديز" وكيل "رونالدو" حريص على تعاقد النصر مع اللاعب وإقناعه بعدم تفويت هذه الفرصة ..

الحصاد الرياضي ...

( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب ) @L9arami pic.twitter.com/cVMP2xV8HB — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) December 5, 2022

يذكر أن مانشستر يونايتد كان قد فسخ عقد الدون في نوفمبر الماضي، بعد تصريحاته خلال حواره مع الصحفي البريطاني الشهير بيرس مورجان، والتي هاجم خلالها إدارة النادي والمدرب تين هاج وزملائه.