"لا أقبل المساس بكرامتي وذمتي!" .. وكيل حسان تمبكتي يكشف كواليس تفضيل الهلال على النصر

خبايا تلك الصفقة الجدلية لا تزال تنكشف رغم مرور عام على إتمامها..

فجر مشعل السفاعي؛ وكيل أعمال حسان تمبكتي؛ مدافع الهلال، مفاجأة عن كواليس رحيل اللاعب من الشباب نحو الزعيم، في صفقة أطاحت بمجلس إدارة الليث الأبيض برئاسة خالد الثنيان.

صاحب الـ25 عامًا كان قد انتقل من الشباب إلى القلعة الزرقاء في الميركاتو الصيفي 2023، ووقتها اعترض عدة أعضاء من مجلس الإدارة متهمين الثنيان بإهدار المال العام، زاعمين أن عرض النصر كان أكبر من الناحية المالية من عرض الهلال.

هؤلاء الأعضاء تقدموا باستقالتهم، ما اضطر وزارة الرياضة لحل المجلس بالكامل والإطاحة بالثنيان.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

عن هذه الصفقة وكواليسها، يقول السفاعي خلال تصريحاته لبودكاست "طابة": "لا أتحدث في حياتي عن أي شيء شائك، لكن لا أقبل المساس بكرامتي وذمتي، كنوز الدنيا لا تجعلني أقبل بالحرام، أنا أسير على مبدأ.

"وقعنا كشركة مع تمبكتي كرعاية تسويقية له وبالفعل قمنا بتصوير عدة إعلانات، ثم تحدثت معه أنني متفق مع النادي على احتمالية رحيله بنهاية كأس العالم، وفي نهاية الموسم صرح خالد البلطان (رئيس الشباب وقتها) بأنه تلقى عدة عروض لحسان لكنه رفضها".

وأضاف: "رحل بعد ذلك البلطان واستلم خالد الثنيان رئاسة الشباب، تواصلت معه للحديث عن الرحيل المحتمل للاعب، واتفقنا على الاجتماع بعد البطولة العربية، وعندها وافق على رحيله بما يفيد النادي، وأخبرني أنه سيخبرني بالوقت المناسب للتفاوض مع الأندية، سألته ما إذا كان لديه أي مشكلة في التفاوض مع نادٍ بعينه، ونفى نهائيًا ذلك".

وكيل اللاعبين تابع: "بعدها صارت جلسة معه ورحب بالرحيل، لكنه أخطرني بحصر الصفقة بين الهلال والنصر، فوافقنا على ذلك إلا أنه بعدها بيومين أخطرنا بأنه حسم موقفه وقرر رحيله للهلال، وطلب مني إخطار تمبكتي بذلك فوافق، حتى أنني تواصلت مع كافة الأندية التي تواصلت معها قبل قرار الثنيان وأخطرتهم بالقرار وتفاجأوا بتصرفي لأن عادةً في مثل هذه المواقف لا يخطرهم الوكيل ويعرفون بالخبر بعد إتمام الصفقة بشكل رسمي".

بسؤاله عما إذا كان عرض الهلال أفضل من الناحية المالية أم لا، علق: "لا أعلم ما إذا كان عرض الهلال كان الأفضل بالنسبة للشباب، لكن بالنسبة لحسان، فلم أفتح مزايدة عليه، فقط حدد سعرًا وأخطرت الأندية بأنه من يعطيني هذا المبلغ سنوافق عليه بشرط موافقة الشباب، وكل الأندية وافقت على المبلغ وشروط تمبكتي".

واختتم مدافعًا عن نفسه: "لو كنت أتعامل بحسب ميولي، لنقلت حسان للنصر، فهو النادي صاحب الفضل عليّ، لكنني فضلت مصلحة اللاعب على مصلحتي الشخصية، أنا مؤتمن على مصيره".