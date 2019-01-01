وكيل جورجينيو لا يستبعد عودته لإيطاليا
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رفض جواو سانتوس وكيل جورجينيو نجم وسط تشيلسي، استبعاد إمكانية عودته إلى الدوري الإيطالي في أي وقت.
وقال سانتوس لراديو سبورتيفا:"لقد كان عاماً إيجابياً بالنسبة لجورجينيو، إنه يؤدي بشكل جيد مع المنتخب ويمكنه المشاركة في يورو 2020".
وأضاف:"أيضاً يمكنه تسديد ركلات الجزاء. أنا سعيد للغاية لأجله، وهو يعمل بكل جدية في كل يوم".
وأوضح:"بالطبع لم يكن الأمر إيجابياً حين كان جامبييرو فينتورا (المدرب السابق) مدرباً لإيطاليا، ولكنه الآن (جورجينيو) قد أصبح الخيار الأول في الوسط".
وتابع:"بالنسبة للعودة إلى الدوري الإيطالي، كل شيء ممكن، ودائماً ما ستنتابه الرغبة للعودة إلى الديار".
يذكر أن جورجينيو انتقل إلى تشيلسي في صيف 2018، قادماً من نابولي الإيطالي.