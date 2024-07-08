وكيل ثنائي المغرب يؤكد: "مفاجأة المونديال" يريد الانتقال للسعودية بشدة وصفقة سفيان رحيمي معطلة

سبب تعطل صفقة نجم العين رغم العروض السعودية..

على قدمٍ وساق تعمل الشركة الخاصة بوكيل اللاعبين مشعل السفاعي على أمل إنجاز صفقات ضخمة خلال الميركاتو الصيفي في دوري روشن السعودي، والذي من المقرر أن ينطلق بشكل رسمي في 18 من يوليو الجاري.

السفاعي أوضح أن شركته قامت بتوقيع اتفاقية مع عدة مكاتب في بريطانيا وإسبانيا ودول أمريكا الجنوبية، بهدف التبادل التجاري؛ أي أنه أصبح له حق تسويق لاعبي تلك المكاتب في السعودية والعكس صحيح.

لكن المفاجأة الكبرى التي فجرها وكيل اللاعبين خاصة بالمغربي عز الدين أوناحي؛ لاعب مارسيليا الفرنسي، والذي برز بشدة مع أسود الأطلس في كأس العالم قطر 2022 ونال إشادة كبار مدربي العالم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أكد السفاعي أن أوناحي يرغب "بشدة" في الانتقال لدوري روشن، مضيفًا: "وجود كريستيانو رونالدو فتح بوابة كبيرة، وسهل علينا كوكلاء لاعبين الأمور"، لكنه لم يكشف المزيد من مصير المغربي.

وانتقل السفاعي للحديث عن المغربي سفيان رحيمي؛ نجم العين الإماراتي، والذي قاده لتحقيق دوري أبطال آسيا مؤخرًا بعدما أطاح بالهلال السعودي من دور نصف النهائي..

عنه قال وكيل اللاعبين السعودي: "رحيمي حقق إنجازًا وصل به إلى القمة في المكان الموجود به، حاليًا لديه رغبة في خوض تجربة جديدة، نادٍ طلب مني التفاوض معه، فتوجهت لنادي العين وقلت لهم إن اللاعب متبقي في عقده عام واحد وأنا أريد شراءه بمبلغ محدد، جاءني رقم عكسي عشرة أضعاف ما عرضت، قلت لهم إنني حددت رقم معين، إن لم تقبلونه أرسلوا لي خطاب رفض، وحتى الآن لم يرسلوا لي رفضهم، ما زال يفكرون".

يذكر أن نادي العين كان قد أعلن قبل أيام قليلة بشكل رسمي بقاء رحيمي في صفوفه وعدم وجود أي نية للتفريط به.