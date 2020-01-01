وكيل بيل يشرح .. لماذا لن يغادر ريال مدريد بنظام الإعارة؟

وكيل بيل يرد على موجة الشائعات الأخيرة

كشف أغنى وكيل لاعبين في العالم جوناثان بارنيت، عن آخر مستجدات مستقبل موكله الويلزي جاريث بيل، وذلك بالتزامن مع عودة الشائعات حول مستقبله مع ريال مدريد.

وزعمت العديد من الصحف في بريطانيا وإسبانيا، أن مانشستر يونايتد جدد اهتمامه بمنبوذ مشجعي اللوس بلانكوس، إلا أن صاحب الـ30 عامًا، رفض الاستماع لعرض الشياطين الحمر الأخير.

وأمس الثلاثاء، قالت بعض المصادر إن رئيس توتنهام دانيال ليفي استفسر من نظيره المدريدي فلورنتينو بيريز عن وضع بيل، ليأتي الدور على وكيله أعماله لتوضيح حقيقية ما يُثار حوله في الآونة الأخيرة.

ونسف الوكيل صحة ما تردد حول بيل مؤخرًا، بقوله "في الوقت الحالي .. يستعد لخوض مباراة مع ريال مدريد هذا المساء، كما أن لديه عامين ونصف في عقده، وما أستطيع قوله إن كل أموره تسير على ما يرام".

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وأضاف "نتحدث عن واحد من أفضل لاعبي العالم. والسؤال لماذا سيغادر على سبيل الإعارة؟ هذا أمر سخيف ودائمًا أقول ذلك، بالنسبة لي. لم أتحرك أبدًا"، في إشارة واضحة إلى أنه لم يتفاوض مع أندية أخرى حول مستقبل موكله.

وختم "صحيح من الممكن أن تتغير الأمور، لكن الحديث عن الإعارة من الأمور السخيفة، الشيء المؤكد أنه سعيد ويأمل في الفوز بأشياء أخرى مع ريال مدريد".

وسيكون بيل ضمن قائمة سهرة اليوم التي ستجمع النادي الملكي بمضيفه يونيونستاس دي سالامانكا في دور الـ32 لكأس ملك إسبانيا.