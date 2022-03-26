وكيل بيل: الخطأ يقع على ريال مدريد، وسنحدد مصيره في الصيف!

أكد جوناثان بارنت وكيل النجم الويلزي جاريث بيل أن اللوم يقع على ريال مدريد في سوء وضع لاعب توتنهام السابق معهم.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بارنت لصالح صحيفة "ماركا"، وأكد خلالها أن موقفه من اللعب الدولي سيتحدد في الصيف القادم.

وقال بارنت: "لو كان ريال مدريد قد دمج بيل في صفوفه أكثر كان سيصبح لاعبًا عظيمًا هناك".

وأضاف: "علينا الآن أن نتعايش مع الوضع الحالي ونمضي قدمًا، هو أحد أعظم اللاعبين في بريطانيا عبر التاريخ، والأفضل مع ويلز".

وأردف عن مستقبله مع ويلز: "بيل لا يعلم أي شيء عما سيحدث في الصيف، الأمور كلها في يد ويلز وموقفهم من الصعود لكأس العالم".

وأكمل: "لم نتحدث مع أي شخص حول موقف بيل أو مصيره، سنتخذ القرار في شهر يوليو عندما يتضح كل شيء".

جدير بالذكر أن بيل خاض أربعة لقاءات فقط حتى الآن في الدوري الإسباني رفقة ريال مدريد وسجل هدفًا وحيدًا هذا الموسم.