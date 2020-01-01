وكيل بلهندة يجيب .. هل تلقى عروضًا من الهلال والاتحاد؟

بلهندة من اللاعبين العرب المميزين في أوروبا

كشف وكيل اللاعب يونس بلهندة، حقيقة تلقيه بعض العروض من الدوري السعودي للمحترفين خلال الفترة الأخيرة.

وكان بلهندة قد دخل دائرة اهتمامات بعض الأندية السعودية خلال الفترة الماضية لتدعيم صفوفهم في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال وكيل أعمال بلهندة، اليوم الأربعاء، في تصريحات لصحيفة "ملييت التركية" إن اللاعب يمتلك بالفعل بعض العروض من الدوري السعودي.

المزيد من الفرق

وأضاف وكيل اللاعب أنه تلقى اتصالات من الهلال والاتحاد لضم بلهندة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.

وأشار وكيل بلهندة إلى وجود عرض أيضًا من ريال بيتيس الإسباني لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة للاستفادة من إمكانياته.

وخاض اللاعب المغربي الكثير من التجارب الاحترافية في القارة العجوز، حيث يلعب حاليًا لفريق جالطة سراي التركي منذ 2017.