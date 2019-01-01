وكيل بيل: لن يرحل في إعارة ومن الممكن أن يبقى لنهاية عقده

وكيل النجم الويلزي جاريث بيل يؤكد أن لاعبه لن يرحل عن ريال مدريد في شكل إعارة هذا الميركاتو الصيفي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد جوناثان بارنيت وكيل اللاعب الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد أن اللاعب لن يرحل عن صفوف النادي الملكي في شكل إعارة.

جاء هذا بحسب ما أكد بارنيت في تصريحات صحفية أدلى بها ونقلتها "سكاي سبورتس" وألمح خلالها أن بيل من الممكن أن يستمر في صفوف النادي لنهاية تعاقده.

وقال بارنيت: "جاريث بيل هو واحد من أفضل اللاعبين في العالم، يمككني أن أضمن لكم أنه لن يرحل لأي نادي آخر على سبيل الإعارة، هذا غير مناسب له".

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وأضاف: "هو في الوقت الحالي لاعب لصالح ريال مدريد، وسيبقى كذلك لحين يحدث أمر آخر، سنرى ما الذي سيقع في الفترة المقبلة".

وأكمل: "إذا ما جاء شيئًا مناسبًا له يمكن للأمور أن تتغير ويمكن حتى أن يرحل عن ريال مدريد في ظرف يوم واحد، وربما يستمر كلاعب لريال مدريد لمدة ثلاث سنوات".

جدير بالذكر أن زيدان كان قد خرج في تصريحات صحفية وأكد أن رحيل جاريث بيل عن ريال مدريد أصبح مجرد مسألة وقت.