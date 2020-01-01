وكيل أعماله يكشف: هل أُصيب النني بفيروس كورونا؟

ما حقيقة رحيل النني عن بشكتاش؟

كشف علاء نظمي، وكيل أعمال محمد النني لاعب آرسنال المعار إلى بشكتاش التركي، عن حقيقة إصابة لاعب المنتخب المصري بفيروس كورونا.

نادي بشكتاش أعلن إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا دون الكشف عن اسمه، مما أثار الشكوك حول تعرض النني للمرض.

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النني انضم إلى بشكتاش مطلع الموسم الجاري بعد رحيله عن صفوف آرسنال على سبيل الإعارة.

وقال نظمي في تصريحات على قناة "أون تايم سبورت" إنّ النني ليس اللاعب المصاب بفيروس كورونا، وإنّ اللاعب بصحة جيدة ولا يعاني من أي أزمة.

كما نفى اتخاذ صاحب الـ27 عامًا لقرار نهائي بشأن بقائه في الدوري التركي، مشيرًا إلى أنّ كل شيء وارد، وأنّ اللاعب سوف يحسم مصيره بنهاية الموسم.

وأشار إلى وجود عروض من إسبانيا وألمانيا وإنجلترا وأنّ هدف اللاعب البقاء في أوروبا ولذلك رفض العودة إلى مصر بجانب عدد من العروض الخليجية.

جدير بالذكر أنّ النني بدأ مسيرته الاحترافية في المقاولون العرب قبل الانضمام إلى بازل السويسري ومنه إلى آرسنال.