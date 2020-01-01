وكيل أعماله: كوتينيو لم يغلق باب استمراره مع برشلونة

لاعب برشلونة قد يرحل إلى الدوري الإنجليزي

كشف وكيل أعمال البرازيلي فيليبي كوتينيو، كيا جورابشيان، عن اقتراب اللاعب من الرحيل عن صفوف برشلونة والعودة إلى الدوري الإنجليزي، إلا أنّه لم ينكر فكرة بقاء اللاعب مع البلوجرانا.

كوتينيو انضم إلى برشلونة في يناير 2018 في صفقة هي الأغلى بتاريخ البلوجرانا لكنّه لم يقدم المستوى المتوقع ولذلك رحل إلى بايرن ميونخ في الصيف الماضي على سبيل الإعارة.

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ولن يفعّل النادي الألماني بند أحقية الشراء مما يعني عودة كوتينيو إلى برشلونة بنهاية الموسم الجاري، إلا أنّ النادي الكتالوني يحاول التخلص منه.

وقال جورابشيان في تصريحات صحفية: "لأن دوري أبطال أوروبا سوف يستمر حتى 23 أغسطس، فإنه من الصعب للاعب مثل كوتينيو أن يرحل إلى أي فريق قبل هذا التاريخ".

وتابع: "الأمر لم يعد سرًا، فاللاعب يرغب في العودة إلى الدوري الإنجليزي في أقرب وقت ممكن، فهو يحب البريميرليج، إلا أنّه لم يغلق باب البقاء في برشلونة".

واختتم: "هناك العديد من العروض التي تلقاها كوتينيو من فرق كبيرة. إنّه لاعب عظيم ومن الطبيعي أن يكون محل اهتمام الأندية الكبرى باستمرار. لا أعرف كم تبلغ قيمة صفقة رحيله لكني أعتقد أنها بين 80 إلى 100 مليون يورو ولن تنهار إلى 10 أو 30 أو 40 مليون كما يعتقد البعض".

جدير بالذكر أنّ كوتينيو تألق في فترته مع ليفربول لكنّه لم يتمكن من حصد الألقاب مما دفعه للرحيل إلى برشلونة.