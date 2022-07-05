وكيل أبو جبل يحسم الجدل .. هل يساوم الحارس النصر بعد التخلي عنه؟

جاباسكي وقع للعالمي بحسب التقارير، لكن الصفقة يحاوطها عديد المشكلات

حسم مصطفى أبو جبل؛ وكيل أعمال محمد أبو جبل؛ حارس مرمى الزمالك المصري، الجدل الدائر خلال الساعات الماضية حول مساومة الحارس لمسؤولي نادي النصر السعودي، من أجل الموافقة على فسخ عقده.

النصر يتراجع عن ضم جاباسكي:

صفقة الحارس المصري محل جدل كبير منذ أشهر، لم يخرج أي شيء رسمي من النادي السعودي يؤكد توقيع جاباسكي للعالمي، فيما تؤكد عديد التقارير إتمام التعاقد بالفعل.

لكن المشكلات بدأت بعد اعتراض الجماهير على ضمه، في ظل تألقه بشكل كبير مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021، وتراجعه بعدها مع ناديه الزمالك.

جمهور النصر هاجم الحارس ومجلس الإدارة بشدة، مطالبين بالتعاقد مع حارس مرمى من الدوريات الأوروبية، في ظل معاناة الفريق طوال الموسم مع هذا المركز.

ومع كثرة الهجوم على حارس الفارس الأبيض، بدأت التقارير السعودية تؤكد أن إدارة مسلي آل معمر تبحث عن عرض له، لإعارته أو بيعه نهائيًا.

هل يساوم أبو جبل النصر؟

خلال الساعات الماضية، تطورت الأحداث، إذ أكد الإعلامي المصري خالد الغندور أن النادي السعودي يريد فسخ عقد جاباسكي.

وأشار الغندور إلى أن جاباسكي وقع عقد لمدة ثلاث سنوات مع العالمي، وحصل بالفعل على المقابل المادي لأول موسم، لكن إدارة النصر حاليًا يريد فسخ العقد مقابل تنازلها عما حصل عليه الحارس من أموال، لكن الأخير يرفض ويريد الحصول على قيمة الثلاثة مواسم كاملة.

وكيل أبو جبل كذب كافة ما أشاعه خالد الغندور، مؤكدًا أن جاباسكي لم ولن يساوم النصر.

وكتب وكيل الحارس المصري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ناشرًا نصًا لتصريحات الغندور: "غير صحيح ولم ولن يحدث، كلام غير منطقي".

غير صحيح ولم ولن يحدث كلام غير منطقي @mohmedabogabal @almahdinawaf pic.twitter.com/SzH83QeHnO — mostafa abo gabal (@moabogabal) July 4, 2022

من يحرس عرين النصر في الموسم المقبل؟

حتى الآن ومع مرور أيام قليلة من الميركاتو الصيفي فإن الحارس وليد عبد الله مستمر في صفوف العالمي بالموسم المقبل.

لكن وفقًا للتقارير الصادرة من الصحافة الإيطالية فإن النصر اتفق مع الكولومبي دافيد أوسبينا؛ حارس نابولي الإيطالي، لتمثيل الفريق بدايةً من الموسم المقبل.

لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن صفقة أوسبينا، لكن يومًا تلو الآخر تتأكد صحة التقارير الإيطالية، إذ ظهر أوسبينا خلال الأيام الماضية في دبي من أجل الخضوع للكشف الطبي، قبل الانضمام للنصر.

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