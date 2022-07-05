مبلغ لا يُصدق .. النصر الأكثر تعرضًا للعقوبات في الدوري السعودي

النصر دفع مبلغًا كبيرًا نتيجة الغرامات التي فرضت عليه خلال الموسم الأخير من الدوري

استحوذ النصر على النصيب الأكبر من عقوبات لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال الموسم الأخير من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، وقد كلفته تلك العقوبات مبلغًا ضخمًا.

صحيفة الاقتصادية السعودية أوضحت أن إجمالي مبلغ العقوبات التي فرضتها لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي على جميع الأندية في كافة الدرجات والفئات بلغ نحو 7 ملايين ريال سعودي، حيث أصدرت 473 قرارًا خلال الفترة من 17 أغسطس 2021 حتى 29 يونيو الماضي.

كم دفع النصر نظرًا لعقوبات الاتحاد السعودي ضده؟

الاقتصادية أوضحت أن أندية دوري المحترفين ساهمت بـ65% من المبلغ الإجمالي لغرامات اتحاد كرة القدم السعودي، حيث دفعت 4.5 مليون ريال سعودي تقريبًا، فيما بلغ إجمالي مبلغ العقوبات على بقية الأندية في كل المسابقات والدرجات والفئات 2.5 مليون ريال تقريبًا، أي ما نسبته 35% من المبلغ الإجمالي.

وأضافت الصحيفة أن اتحاد الكرة أصدر 39 قرارًا عقابيًا ضد النصر خلال الموسم الأخير من الدوري السعودي، مما كلف النادي دفع مبلغًا ضخمًا قدره مليون ريال سعودي تقريبًا، ليتصدر قائمة أندية دوري المحترفين من حيث المساهمة في إجمالي مبلغ العقوبات بنسبة 22.4%.

كم دفعت أندية الهلال والأهلي والاتحاد والشباب لاتحاد الكرة؟

الهلال جاء أقل الكبار تعرضًا للعقوبات والغرامات، إذ لم يصدر ضده سوى 17 قرارًا كلفته 240 ألف ريال سعودي، فيما جاء الاتحاد خلف النصر تمامًا بـ22 قرارًا و663 ألف ريال.

الأهلي الذي أنهى الموسم في المركز الـ15 وهبط لدوري الدرجة الأولى صدر ضده 24 قرارًا كلفته دفع 568 ألف ريال تقريبًا، فيما صدر ضد الشباب 23 قرارًا مما كلفه 487 ألف ريال سعودي.

الفيحاء كان أقل أندية دوري المحترفين السعودي تكبدًا للغرامات المالية، إذ لم يدفع سوى 75 ألف ريال.

يُشار إلى أن عقوبات لجنة الانضباط والأخلاق تنوعت خلال الموسم ما بين قرارات ضد شغب الجماهير وسلوك اللاعبين وتصرفات بعض المسؤولين والإداريين.

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