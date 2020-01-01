وكيله: مفاوضات الزمالك وبن عيادة توقفت بسبب فيروس كورونا

تأجيل مفاوضات الزمالك وبن عيادة بسبب فيروس كورونا

تحدث فيصل عبيد وكيل اللاعب حسين بن عيادة، عن حقيقة مفاوضات الزمالك مع لاعبه لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الزمالك يسعى لتدعيم الجبهة اليمنى خلال الموسم المقبل، بعد رحيل حمدي النقاز وهروبه وانضمامه إلى الدوري الفنلندي.

وأكد وكيل اللاعب على وجود مفاوضات من جهة الزمالك لضم اللاعب خلال الصيف المقبل من أجل تدعيم صفوف الفريق.

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وقال عبيد في تصريحات تلفزيونية: "نعم هناك مفاوضات من جانب الزمالك لضم حسين عيادة وقاد المفاوضات أمير مرتضى المشرف العام على الكرة".

وأضاف وكيل اللاعب: "بالفعل كانت المفاوضات تسير خلال الأيام الماضية، لكن بعد توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا، تسبب في توقف المفاوضات في الوقت الحالي".

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وتابع عبيد تصريحاته قائلًا: "هناك عروضًا أخرى لبن عيادة من الدوري البلجيكي والبرتغالي، ولكن لم يحسم أمره حتى الأن".

اللاعب يمتلك مميزات عالية تجلعه دعمًا قويًا للزمالك خلال الموسم المقبل، ودعم الجبهة اليمنى التي تعانى من النقص في القلعة البيضاء.