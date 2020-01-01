وكيله: أليجري لا يهتم بمانشستر يونايتد الآن

الجميع يركز على الحاضر فقط..

أكد جيوفاني برانشيني، وكيل أعمال ماسيميليانو أليجري، مدرب يوفنتوس السابق، أن موكله لا يفكر حاليًا في مستقبله، وشدد في الوقت نفسه على أن جميع الأندية تُفكر فقط في اللحظة الراهنة.

أليجري منذ أن ترك اليوفي بنهاية الموسم الماضي أعلن أنه في عطلة لمدة عام، وقد قال في حديث صحفي من وقت قريب أن عودته للتدريب سوف تحدث مع بداية الموسم المقبل.

العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة ارتبطت بالمدرب الإيطالي، لكن الأبرز على الإطلاق كان مانشستر يونايتد، كما تمنى مارشيلو ليبي بطل العالم 2006 رؤية مواطنه على مقعد السير أليكس فيرجسون واعتبره الخيار الأفضل لإعادة هيبة الأولد ترافورد.

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بدورة، عقّب برانشيني على الأمر بقوله "حتى الآن، لا تفكر الأندية في من سيكون مدربها في العام المقبل.".

كما أضاف "يفكر الجميع في هذا الموسم، ونحن نركز حاليًا فقط على هذا الموسم. أليجري يستمتع الآن بعام هادئ، لقد احتاجه كثيرًا.".

وأتم "لقد أعاد شحن طاقته مرة أخرى ويعيش نفس العالم الذي نعيشه الآن، سوف نرى كيف ستسير الأمور في الفترة المقبلة. القيام بأي افتراضات يثير سخرية الناس في اللحظة الراهنة.".

يذكر أن فيروس كورونا قد ضرب العالم وكان سببًا في إيقاف كرة القدم هذا الموسم بكافة أنحاء العالم لأجل غير مسمى، وعلى الأرجح حال استكمال الدوريات فسيكون ذلك خلال شهري يونيو ويوليو مما يعني تغييرًا كبيرًا في مواعيد البطولات كافة بالموسم المقبل.

