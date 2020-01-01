وفاة والد فرانشيسكو توتي متأثرًا بفيروس كورونا

فرانشيسكو توتي أسطورة نادي روما يفقد والده بسبب فيروس كورونا.

فقد النجم الإيطالي فرانشيسكو توتي أسطورة نادي روما والده الذي توفى اليوم الإثنين متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وكان إنزو توتي والد أسطورة كرة القدم الإيطالية قد أصيب بفيروس كورونا منذ أيام وساءت حالته الصحية بشكل مفاجئ خلال الأيام الماضية.

وبعد صراع قصير مع الوباء، استسلم جسد إنزو توتي اليوم الإثنين ليرحل عن الدنيا عن عمر يناهز 76 عامًا ويترك صدمة في قلب ابنه فرانشيسكو.

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وكان إنزو توتي قد عانى على المستوى الصحي في السنوات الأخيرة، حيث أصيب بنوبة قلبية قبل سنوات، منعته من التواجد مع روما وتشجيع نجله قبل أن يعلن اعتزاله.

ونعى نادي روما والد القائد التاريخي للنادي بمجرد إعلان وفاته من قبل وسائل الإعلام عصر اليوم بعدما حدثت الوفاة في في مستشفى لازارو سبالنزيني.

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وعاد فيروس كورونا ليهاجم أوروبا وإيطاليا على وجه الخصوص التي تعاني تحت موجة ثانية من الوباء باتت تهدد كرة القدم وجميع الأنشطة في البلاد، والأهم أنها تهدد صحة البشر وحياتهم.

جدير بالذكر أن توتي كان قد عمل مع الإدارة لفترة وجيزة قبل أن يترك روما تمامًا بسبب خلافاته مع جيمس بالوتا رئيس النادي السابق، وبعد انتقال ملكية النادي من المتوقع أن يعود من جديد.