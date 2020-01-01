كاسياس: بدأت علاقتي بالكلاسيكو متفرجًا ثم أصبحت بطل الرواية

المزيد من التفاصيل حول رحلته مع ريال مدريد

قال الحارس التاريخي لريال مدريد والمنتخب الإسباني إيكر كاسياس إن الكلاسيكو كان قصة خاصة بالنسبة له حيث بدأه كمشاهد ثم أصبح بطلًا للرواية..

وكان كاسياس قد أعلن اعتزاله كرة القدم رسميًا منذ نحو شهرين مسدلًا الستار على مسيرة فيها من التاريخ والألقاب ما هو أكبر من أن يذكر ويحكى عنه.

وفي ذلك السياق، وبالحديث عن عودته المنتظرة لتولي منصب في ريال مدريد كأغلب أساطير هذا الجيل في الوقت الحالي، فتح كاسياس ملف الرحيل المؤسف.

وقال الحارس الدولي الإسباني إنه كانت هناك عبارات قيلت خطأ وخارج السياق في الوقت الذي رحل فيه عن الفريق الملكي قبل 5 سنوات.

وأضاف: "عام 2000 لعبت الكلاسيكو وانتهت المباراة بثلاثة أهداف لكل فريق، لقد كانت شيئًا خاصًا بالنسبة لي أن أخوض هذه المباراة لأول مرة في مسيرتي الاحترافية"

وتابع: "عندما رحلت كانت هناك بعض الكلمات التي وضعت خارج السياق، ولكنها لم تؤثر أبدًا على علاقتي مع فلورنتينو بيريز الذي يؤمن بأن كل شيء سيمر"

وأردف: "لقد اتصل بي بيريز منذ أيام ليعرض عليّ العودة من جديد إلى ريال مدريد، وعندما أعود إلى هناك سنتحدث بكل تأكيد بشيء من الود"

وأكمل: "لقد كانت الأمور صعبة في البداية، ولكن بعد مرور عامين أو ثلاثة أعوام من رحيلي، كانت علاقتنا أكثر هدوءًا ونسينا كل ما حدث"

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يذكر أن إيكر كاسياس قد توج مع ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا في ثلاث مناسبات، كما توج مع المنتخب الإسباني بكأس العالم واليورو.