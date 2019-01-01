وفاة نجم ريال مدريد وإشبيلية السابق رييس

اللاعب تعرض لحادث

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن نادي إشبيلية وفاة لاعبه السابق خوسيه أنطونيو رييس بعد تعرضه لحادث سيارة مساء السبت في إسبانيا عن عمر يناهز الخامسة والثلاثين.

ونشر النادي الإسباني بياناً عبر صفحته الرسمية ينعي فيه لاعبه السابق قائلا: "بكل الأسف والحزن نعلن وفاة رييس في حادث سيارة، لترقد في سلام".

النادي الإسباني ذكر في بيان لاحق أيضاً وفاة جوناثان رييس، نجل عم اللاعب، معه في نفس الحادث، مقدماً التعازي للأسرة.

نهاية حزينة لرييس.. خالص تعازينا لأسرته ومحبيه 🙏 pic.twitter.com/LPIPyLmphz — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 1, 2019

كما نشر نادي إسبانيول الذي لعب له رييس أيضاً في موسم 2016-2017 نعياً عبر تويتر أبدى فيه حزنه على وفاة اللاعب الإسباني الدولي.

No podríamos ofrecer una noticia peor. Ha fallecido en accidente de tráfico nuestro querido canterano José Antonio Reyes. Descanse en paz. pic.twitter.com/RC26QJ6zOz — Fútbol Club (@SevillaFC) June 1, 2019

رييس كان بدأ مشواره مع النادي الأندلسي في عام 2000، ثم انتقل إلى أرسنال في 2004، ثم عاد معاراً إلى ريال مدريد وفاز معه بالدوري الإسباني.

Hoy es un día muy triste para toda la familia perica. Ha fallecido nuestro exjugador José Antonio Reyes. Desde el RCD de queremos expresar nuestro más sentido pésame y trasladar todo nuestro apoyo a la familia y al @SevillaFC . #RCDE | #EspanyoldeBarcelona pic.twitter.com/Qf1lW0kwrY — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) June 1, 2019

انتقل رييس إلى الغريم أتلتيكو في 2007 وقضى معه أربعة أعوام حتى 2011، من بينهم إعارة لبنفيكا لموسم، ثم عاد لإشبيلية من 2012 وحتى 2016.

رييس خاض عدة تجارب مع إسبانيول، قرطبة، تيانشان، ومؤخراً كان يلعب مع إكسترامادورا بالدرجة الثانية الإسبانية، وساعد الفريق على البقاء.

رييس يملك سجلاً حافلاً من البطولات، إذ تُوج بالدوري الأوروبي في إشبيلية وأتلتيكو، وحقق الدوري في إسبانيا وإنجلترا والبرتغال.