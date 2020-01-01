وفاة مدرب ليفربول وفرنسا السابق جيرار أولييه

نجم آخر يرحل في 2020

أكدت تقارير صحفية فرنسية وفاة المدير الفني الشهير جيرار أولييه عن عمر يناهز 73 عاماً مساء اليوم الإثنين.

وقالت "ليكيب" وكذلك "RMC" إن المدرب الفرنسي فارق الحياة هذا الصباح بعد عودته لمنزله قبل أيام بعد خضوعه لجراحة على شريان بأحد المستشفيات.

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ويملك أولييه مشواراً حافلاً رفقة ليفربول ما بين 1998 و2004 بعد أن تولى المهمة أولاً بالشراكة مع روي إيفانز ثم منفرداً.

وفي فترته مع الريدز حقق الفرنسي ست بطولات، ومنها خماسية عام 2001 الشهيرة، وإن كان لم يوفق في تحقيق لقب الدوري.

وعمل أولييه أيضاً مع المنتخب الفرنسي الأول وفئات الشباب، إذ تولى منتخب تحت 18 و20 عاماً ضمن مسيرته الحافلة.

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ودرب الراحل أيضاً ليون وبي إس جي ضمن تجاربه ببلاده، وختم مشواره التدريبي في إنجلترا مع أستون فيلا بموسم 2010-2011.

ونشر عدداً من نجوم اللعبة، وخصوصاً ممن عملوا تحت أولييه رسائل على حسابات التواصل الاجتماعية لنعي الراحل.