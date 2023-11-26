وفاة مدرب برشلونة وإنجلترا السابق فينابلز

المدرب الإنجليزي السابق يتوفى بعمر يناهز الـ80 عامًا

توفى تيري فينابلز لاعب المنتخب الإنجليزي، ومدرب برشلونة ومنتخب بلاده السابق، عن عمر يناهز الـ80 عامًا.

فينابلز قاد منتخب إنجلترا للتأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس أمم أوروبا 96، قبل الخسارة على يد المنتخب الألماني بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وتولى فينابلز تدريب العديد من الأندية الإنجليزية، أبرزها توتهام وليدز يونايتد وكريستال بالاس، كما كام مديرًا فنيًا للمنتخبين الإنجليزي والأسترالي.

وحقق تيري مع تشيلسي لقب الدوري الإنجليزي مرة واحدة كلاعب، كما حقق كأس الاتحاد الإنجليزي مع توتنهام أيضًا عندما كان لاعبًا في صفوفه موسم 1966-1967.

وحقق مع فينابلز مع برشلونة كمدرب لقب الدوري الإسباني ولقب كأس الدوري الإسباني، بالإضافة الوصول لنهائي كأس أوروبا موسم 1985-1986.