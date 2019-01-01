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وفاة محمود صوفي نجم منتخب قطر الأسبق

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الهداف التاريخي لقطر في تصفيات المونديال رحل عن عالمنا

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

توفي فجر اليوم الأحد، محمود صوفي؛ نجم منتخب قطر الأسبق، عن عمر يناهز الـ48 عامًا، بعد معاناة مع المرض.

الراحل لعب من قبل لفرق السد والغرافة والمرخية والعربي، بجانب أنه حقق عدد من الإنجازات مع الأدعم خلال مسيرته في الملاعب.

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ويعد صوفي هداف قطر في تصفيات كأس العالم، حيث سجل 12 هدفًا خلال 20 مباراة، بالإضافة إلى أنه وصيف هدافي الأدعم في كأس الخليج بعشرة أهداف.

وحصل محمود صوفي مع منتخب بلاده على لقب كأس الخليج عام 1992، وكذلك شارك معه في أولمبياد برشلونة 1992، والتي سجل بها هدفًا في مرمى كولومبيا.

ونعاه عدد من المؤسسات والأشخاص، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":

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